田弘茂強調自己是淺綠 不是密使

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準海基會董事長田弘茂。（方濬哲攝）

準海基會董事長田弘茂。（方濬哲攝）

準海基會董事長田弘茂將於12日走馬上任，今日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪。

他談及1973年首次以學者身分訪問大陸等與對岸交流經驗，強調自己是淺綠、不是密使。

(中時)