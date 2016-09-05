警逮車賊 洛杉磯機場1週2度騷動

繼1週前的假槍擊通報造成洛杉磯國際機場大騷亂後，洛杉磯機場今天又因警方在領取行李區外逮捕竊車賊引發小規模脫序，還疏散了一個航站。

路透社報導，警方發言人佩卓根（Rob Pedregon）表示，這起發生於勞動節假期週末的事件，起因於一名駕駛違規將車停在第3航站前的巴士專用道，當警方查車牌時，竟發現違停的車輛是贓車。

在逮捕贓車駕駛期間，機場警方執行安全措施時驚動了部分旅客。警方表示，有數十人倉促通過安檢點進到掃瞄區，另有15人從緊急出口跑進了飛機場內。

機場方面雖很快將脫序旅客帶回公共區域，但因旅客脫序，機場為維安，派出聞炸彈的警犬執行掃蕩時，仍疏散了整個航站的旅客。1名機場發言人表示，計18個航班被延誤，所幸沒有航班因此取消。

洛城機場於8月28日時，在毗連航站大門傳出假槍擊通報後，警方攔下1名在領取行李區穿戴面具與黑披風、拿著塑膠劍的男子，但仍造成機場大亂。1050905

(中央社)