國道客運 6日全面進駐新竹轉運站

新竹市政府交通處表示，6日開始，往返新竹、板橋、林口、台中等國道客運路線，將全面進駐新竹轉運站，前站國道客運轉運功能正式走入歷史。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 105年9月5日

新竹市政府交通處表示，明日開始，往返新竹、板橋、林口、台中等國道客運路線，將全面進駐新竹轉運站，前站國道客運轉運功能正式走入歷史。

竹市府交通處表示，新竹轉運站8月2日營運至今，民眾已逐步熟悉轉乘動線，考量中秋連假將至，為提前因應龐大運量，決定自明日起啟動第二階段路線進駐。

交通處指出，新竹轉運站包括國光客運「新竹—基隆1804」、「新竹—林口1865」、「新竹—台中1866」、阿羅哈客運「新竹—板橋3777」，以及新竹客運與台中客運聯營「新竹—台中9010」等路線，未來每日將高達770至899班次。

此外，因路線變更，新竹、台中客運聯營的9010，原停靠站民生路口及監理站將一併取消；而國光客運營運的1804、1865、1866原先會停靠的新竹國小、民族路口、中正路口、東門圓環等站都將功成身退，自下個月6日起不再停靠，包括新竹轉運站內及台北交九轉運站，交通處已放置新竹轉運站路線圖供民眾索取，也可在交通處網頁查詢懶人包資訊。

因應國道路線調整，交通處從7月闢駛新竹轉運站接駁車，行經原國道客運路線，該路線由成德路發車，經南大路、公園路、東山街、食品路、忠孝路、自由路、民族路至火車站（中正路），每日60班次循環接駁。

市長林智堅指出，對於國道客運全數進駐後，周邊停車場、道路使用情形應全盤了解、妥為因應，尤其各大重要路口、路段，務必派員駐點觀察路況，對可能發生的壅塞及延滯適時做出調整，以維持交通順暢。

另外，為方便民眾在轉運站內辨識客運業者，並美化站內視覺，市府主動協助各家業者，設計剪票櫃檯立面，風格清楚簡潔，「讓城市美學從細節處做起」。1050905

(中央社)