家鄉選舉慘敗 德總理角逐第4任蒙陰影

德國總理梅克爾今天在家鄉的地方選舉中慘敗，加上2週後她所屬政黨若在柏林地方選舉再次受挫，將為梅克爾打算投入2007年選戰、挑戰第4任期蒙上陰影。

梅克爾今天雖在老家麥克倫堡-福爾波門州（Mecklenburg-Vorpommern ）的地方選舉中敗選，但分析師認為梅克爾將可安度難關。

麥克倫堡-福爾波門州今天舉行地方議會選舉，梅克爾所屬基督教民主黨（CDU）意外淪為第3大黨，落後中間偏左的「社會民主黨」（Social Democrats, SPD）與新崛起的反移民另類選擇黨（AfD）。

過去11年來，梅克爾的高民調讓基督教民主黨在各項選舉中戰無不勝，但隨著支持率直落，梅克爾瞬間成為該黨的包袱。在過去65年中執政了47年的保守派已逐漸將接連敗選歸咎於梅克爾傾向接受難民的立場。

去年德國接納100萬難民後，另類選擇黨就緊咬移民問題，猛轟梅克爾。梅克爾去年獨排眾議，堅持並歡迎逃離戰火和社會動盪而奔赴歐洲的難民。

柏林自由大學（Free University）政治學者紐格包爾（Gero Neugebauer）提到梅克爾在家鄉選舉中慘敗時說：「梅克爾的黃昏即將開始。」

他說：「如果基督教民主黨多數黨員開始將地方選舉失敗歸咎梅克爾，以及議會成員開始認為梅克爾將危及明年該黨繼續執政和他們工作機會，整個情勢恐將失控。倘若另類選擇黨在2週後的柏林地方選舉中再次勝選，情勢恐將一發不可收拾。」

德國民眾對梅克爾歡迎難民政策的不滿情緒甚至蔓延至位於德國東北部的麥克倫堡-福爾波門州。麥克倫堡-福爾波門邦所屬聯邦有160萬居民，但僅接納65004名難民，是全德國外國人數最少的一個聯邦，而麥克倫堡-福爾波門州也只收容2萬難民。

根據最新民調則顯示，梅克爾的民調已由67%，一路滑降至45%，寫下5年低點。1050905

(中央社)