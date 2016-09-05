不只是戲精 董浚凱開唱 飛鳥涼吉他手助陣
長達半年沒有公開演出活動的演員董浚凱，下週即將在高雄最大的Live House『藍色狂想 Blue Fantasy』登台演唱，舉辦首場個人小型售票演唱會。
熱愛董浚凱的粉絲們都知道，董浚凱近年不僅跨足電影圈，更為自己的歌唱事業做足了功課。除了2016 年應邀至拉斯維加斯做跨年演唱外，近期亦零星在高雄的live house或公益活動中都有公開的演唱活動。
董浚凱在這段期間亦與日本知名歌手ASKA保持聯繫，除了親自向ASKA請教歌唱技巧外，如今更偕同ASKA的御用首席吉他手在9/8 (四) 晚上七點於『藍色狂想 Blue Fantasy』舉辦個人售票演唱會，整場活動將近兩個小時，喜愛董浚凱的粉絲千萬不要錯過。
(中時電子報)
關鍵字：董浚凱、飛鳥涼、ASKAk、鈴川真樹、Blue Fantasy
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