美網》鏖戰5盤 蠻牛納達爾爆冷16強止步

西班牙名將納達爾美網男單提前16強止步。（美聯社）

大會第4種子西班牙蠻牛納達爾，5日美網男單16強賽遭遇大會第24種子法國22歲小將普耶(Lucas Pouille)，鏖戰5盤、費時4小時6分鐘，1比6、6比2、4比6、6比3、6(6)比7爆冷落敗，無緣8強。

因手腕傷勢，連續在法網、溫網皆退賽的納達爾，奧運傷癒復出拿下男雙金牌，但美網男單意外16強落馬，繼去年第3輪止步後，今年再度提前16強打包。由於今年「瑞士球王」費德勒並未參加美網，這是自2003年以來，首次「費爸」與納達爾同時缺席美網8強。

小將普耶拍落納達爾，美網男單晉級8強。（美聯社）

擊敗14座大滿貫在身納達爾的普耶，賽後欣喜溢於言表，「這是我首度在中央球場對決納達爾，贏球是我做夢都夢不到的結果。」普耶與同胞松加、蒙菲斯一同晉級8強，是繼1947年來美網男單再度有3名法國好手同闖8強。

此役納達爾開賽就先失首盤，次盤扳平，第3盤又在首局被破發，儘管隨後發球局全保仍4比6吞敗，納達爾第4盤力挽狂瀾扳回一城，將比賽逼入決勝盤。

納達爾決勝盤率先破發對手，一度取得4比2領先，但第8局後風雲變色，普耶破發連趕3局後來居上，6比6進入搶七決勝局，納達爾開賽就連丟2分形成1比4落後，儘管挽救4個賽末點，最後發球分卻遭普耶破發，6比8吞敗無緣8強。

(中時電子報)