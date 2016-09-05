謝長廷台日交流 夜市叫賣水餃人氣夯

日本全國日台友好議員協議會這兩天在日本和歌山市舉辦第2屆「日台交流高峰會」，駐日代表謝長廷出席致詞，還與和歌山著名殺鮪魚的小哥同樂，並到夜市賣水餃。

為期2天的台日交流高峰會昨晚在和歌山登場，今天將由台裔日本作家一青妙舉行一場題為「發現新台灣－台南與台東」的演講。

台日交流高峰會在和歌山市最大的飯店舉行，是繼在石川縣金澤市舉辦之後的交流高峰會，有400人出席。和歌山的人士說，能有這麼多人參與，情況罕見。

大會通過挺台灣加入國際民航組織的「和歌山宣言」，會後舉辦歡迎晚宴，安排日本知名武道家表演劍術、知名津輕三昧線演奏家木乃下真市表演，掌聲如雷。另外，還安排紀州庵影音介紹。

和歌山市是知名鮪魚產地，宴會餘興節目特別請來「鮪魚小哥」配合著音樂表演「殺鮪魚」秀。謝長廷還到鮪魚秀攤與鮪魚小哥合照同樂，讓小哥一時之間不知該把大刀擺在哪才好。

和歌山市為配合峰會，特別在東長町商店街的七曲市場布置「和歌山台灣夜市」。光是昨天，謝長廷就率官員2度訪夜市，他說傍晚時，人山人海，看到炒米粉的攤位生意超好。

昨晚一抵達，他立刻捲起袖子站在「台灣小吃168」攤位煮水餃、賣水餃，許多日本民眾得知他是前「總理大臣」（前行政院長）都來搶購，並要求合照。

「台灣小吃168」是大阪的店，這次來支援台灣夜市活動，老闆娘壽美說傍晚1200個小籠包賣光光，沒想到晚上還有大使（駐日代表）謝長廷來幫忙賣。她站在謝長廷身旁一直喊「台灣萬歲」、「大使萬歲」。謝長廷一開賣，「台灣小吃168」攤立刻大排長龍，賣到缺貨。

謝長廷要離開時，還有日本民眾一起圍過來求合照。另外，有賣台灣啤酒的劉小姐說，台灣啤酒生意超好，一下子就賣完了，希望謝長廷能與她的台灣啤酒宣傳海報一起拍照。

高人氣的謝長廷對媒體說，台灣小吃很受歡迎，台日語言雖不同，但透過台灣的美食和鄉土料理，讓日本人感受台灣精神與親切。

和歌山市長尾花正(啟)感受到謝長廷人氣旺。他表示，這次的夜市活動很成功，和歌山市很難得看到晚上有熱鬧的人潮，今後還想再辦。

台灣夜市位置設於當地住宅區後方，掛著台灣紅燈籠，一進夜市就看到台灣攤位，穿著「台灣」字樣T恤的小販賣炸雞排、大蒜香腸，另有攤位賣小籠包、水餃、台東都蘭書包。夜市還播放宣傳台灣觀光的影片。

謝長廷率駐日官員今天將前往京都，拜會京都府知事山田啟二，加強台日交流。1050905

(中央社)