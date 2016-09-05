部落巡迴車開跑 推廣原民特色文化
原住民族委員會突破以往傳統會展形式，打造「看見‧太陽 部落巡迴車」，於全台9間家樂福進行體驗活動，推廣原住民族各項產業特色與文化。
原民會表示，台灣原住民族擁有許多珍貴的天然資源、美食料理、藝術創作及音樂舞蹈，為行銷推廣原住民族部落產業特色的精采風貌，今年突破以往傳統會展的形式，特別打造一台融合原住民族美食、文創商品、部落旅遊與傳統服飾展示的巡迴車「看見‧太陽 部落巡迴車」，於全台9間家樂福進行體驗活動。
「看見‧太陽 部落巡迴車」提供現場參與民眾免費索取部落美食「ka^so’ay」、部落旅遊「uhtan’e ho mimimiyo」及文創商品「Ayoi」之相關資訊，同時也展示台灣各地原鄉風味之美饌，包含手作紅藜系列食品、有機咖啡、小米酒、紫米等農特產品，讓民眾能夠認識各地原住民族特色美食，並架設螢幕撥出原住民族部落深度旅遊之景點介紹。
此外，原民會指出，為讓民眾留下美好的紀念，部落巡迴車更準備「部落小鷹」限量主題明信片2版送給現場民眾，讓民眾可以親自書寫，親自將明信片投遞在彩虹信箱中，將感動與祝福分享給親朋好友。
原民會表示，列車即將於11月底前分別巡迴台北、高雄、桃園、台中、彰化、新北等地，誠摯邀請民眾一同來享受「2016看見‧太陽部落巡迴車」所帶來的美好與感動。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。