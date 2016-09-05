部落巡迴車開跑 推廣原民特色文化

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原住民族委員會突破以往傳統會展形式，打造「看見‧太陽 部落巡迴車」，於全台9間家樂福進行體驗活動，推廣原住民族各項產業特色與文化。

原民會表示，台灣原住民族擁有許多珍貴的天然資源、美食料理、藝術創作及音樂舞蹈，為行銷推廣原住民族部落產業特色的精采風貌，今年突破以往傳統會展的形式，特別打造一台融合原住民族美食、文創商品、部落旅遊與傳統服飾展示的巡迴車「看見‧太陽 部落巡迴車」，於全台9間家樂福進行體驗活動。

「看見‧太陽 部落巡迴車」提供現場參與民眾免費索取部落美食「ka^so’ay」、部落旅遊「uhtan’e ho mimimiyo」及文創商品「Ayoi」之相關資訊，同時也展示台灣各地原鄉風味之美饌，包含手作紅藜系列食品、有機咖啡、小米酒、紫米等農特產品，讓民眾能夠認識各地原住民族特色美食，並架設螢幕撥出原住民族部落深度旅遊之景點介紹。

此外，原民會指出，為讓民眾留下美好的紀念，部落巡迴車更準備「部落小鷹」限量主題明信片2版送給現場民眾，讓民眾可以親自書寫，親自將明信片投遞在彩虹信箱中，將感動與祝福分享給親朋好友。

原民會表示，列車即將於11月底前分別巡迴台北、高雄、桃園、台中、彰化、新北等地，誠摯邀請民眾一同來享受「2016看見‧太陽部落巡迴車」所帶來的美好與感動。1050905

(中央社)