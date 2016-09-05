許厝分校學生回本校上課 紅布條地毯歡迎

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麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生今天回本校上課，紅布條、紅地毯歡迎，縣長李進勇致贈每位小朋友繪本及文具。

雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校鄰近台塑六輕工業區900公尺，國家衛生研究院執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，學童尿液中硫代二乙酸TdGA濃度明顯高於其他學校，認為分校位處高風險環境，政府決定遷校，引起地方及家長反彈。

8月29日開學時，分校家長堅持將孩子帶往分校，在校園搭帳棚，雖然教室未開、老師未到，但是社工師、諮商師、大學學生帶團康等進駐。幾經多日協調，決定由成大醫院在本學期連續4次尿液採樣檢驗，獲得家長同意，學生回本校上課。

許厝分校學生分別搭乘2部遊覽車，上午7時40分左右陸續到校，橋頭國小校本部早已備妥紅布條、紅地毯歡迎學生回本校上課，家長會長、分校五育基金會主等到場迎接並致歡迎詞。

李進勇也在上午8時左右到校，親自到一至六年級學生班級，一一贈送繪本及小巧可愛文具；小朋友個個開心到新教室；今天應到學生61名、2名請假。

橋頭國小校長陳仕祥感謝各界關心許厝分校學童就學情形，已重新粉刷教室、增添設備，並發給「致家長一封信」，說明輔導措施及補救教學等，未來將爭取增加校舍空間，提供學生更優質學習環境。1050905

(中央社)