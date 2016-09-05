大學與在地歌劇團演出 活化本土戲劇
南華大學緣劇團與正明龍歌劇團今天晚上於嘉義縣大林運動公園舉辦「重建瑤華山」歌仔戲演出，大學生以自編新戲創意方式，首度與在地劇團合作，活化台灣本土戲劇文化。
南華大學文學系主任陳章錫表示，這是一齣古裝神話歌仔戲，劇中「瑤姬」角色取自「山海經」傳說，故事主要描述對現實制度充滿憤世疾俗的男主角，在經歷一趟「凡界之旅」後，終於避免犯下種種不可挽回的錯誤與遺憾，了悟人生真諦。
陳章錫指出，這齣歌仔戲秉持教化人心特質，發揚南華大學「說好話、做好事、存好心」三好精神，以自編新戲創意方式，與嘉義縣民雄鄉正明龍歌仔戲聯手打造。
在音樂部分，除了加入許多新編歌仔戲唱腔設計外，並結合現代舞、民族舞表演，希望能整合青年人豐沛創意，活化台灣本土戲劇文化，深耕大林文藝。
正明龍劇團長江俊賢表示，劇中情節、唱腔、身段都是大學生利用暑期練習的辛苦成果，希望能帶給觀看民眾更多感動。1050905
(中央社)
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