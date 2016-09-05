學界預測希拉蕊將勝選 川普仍難料

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美國多個學術機構均預測民主黨總統候選人希拉蕊將勝選入主白宮，不過今年美國大選充滿混亂，共和黨的川普手握「外卡」，仍是選舉結果不能排除的變數。

美國學術機構運用經濟指數、候選人在兩黨全國代表大會後民調變動等數字，建立各種選舉結果分析模式，預測美國總統當選人和國會多數黨派。

至9月初，多數分析認為希拉蕊將贏得選舉，民主黨有機會奪回聯邦參議院多數席次，共和黨主導的眾議院席次將小幅減少。

紐約州立大學水牛城分校政治學教授康貝爾（James Campbell） 於8月26日公布的預測模式指出，希拉蕊與川普的全美得票率將是51.2%與48.8%，希拉蕊得票過半的機率為75%。

希拉蕊在民主黨全代會後民調支持度一路領先至今，是多數預測看好希拉蕊的主因。

愛阿華州立大學政治學教授路易斯貝克（Michael Lewis-Beck）與紐約城市大學政治學副教授查爾士．田（Charles Tien），運用總統施政滿意度、經濟指標等指數在7月29日公布，希拉蕊與川普的得票率為51.1%與48.9%。

路易斯貝克與查爾士．田的分析接近康貝爾的預測，但希拉蕊僅能獲得274張選舉人票，超過半數270張。

兩人還預測，民主黨的參院席次將增加4席，民主黨取得參院多數的機率為62%。

美國選舉趨勢顯示，越接近投票時刻，紅藍選民各自歸隊，當選者僅能小幅領先。川普陣營認為，近期民調差距已經改善，仍有機會一搏。

華盛頓郵報（Washington Post）指出，還是有少數學者認為，預測模式若加上選民情緒的變項，川普會是最後贏家。過去的預測未必神準，2000年政治學者多認為民主黨候選人高爾（Al Gore）將獲勝，高爾確實獲得多數選票，卻沒進白宮。1050905

(中央社)