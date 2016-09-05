隋棠愛子1歲了！無辜電眼「比爸爸還帥」
藝人隋棠去年生下兒子Max，就把重心放在家庭，常在臉書分享育兒經，4日她分享愛子慶祝1歲生日萌照，並感性替他許下願望：「請健康快樂長大。」滿滿母愛溢於言表。
Max的1歲生日，不僅有外公外婆、乾媽、阿姨姨丈齊聚一起慶祝，這也是他第一次吹生日蠟燭，只見越長越大的他，張著單眼皮大眼看著鏡頭，更添帥氣，網友都大讚他「比爸爸還帥」，隋棠也感性對他喊話：「一歲了，爸爸每幫你吹一個生日蠟燭，媽媽心中都同時幫你許下同個願：請健康快樂長大，生日快樂Max。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。