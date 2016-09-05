隋棠愛子1歲了！無辜電眼「比爸爸還帥」

隋棠兒子Max滿1歲了。(圖／翻攝自隋棠臉書)

隋棠結婚生子後，常在臉書分享1家3口幸福照。(圖／本報系資料照)

藝人隋棠去年生下兒子Max，就把重心放在家庭，常在臉書分享育兒經，4日她分享愛子慶祝1歲生日萌照，並感性替他許下願望：「請健康快樂長大。」滿滿母愛溢於言表。

Max的1歲生日，不僅有外公外婆、乾媽、阿姨姨丈齊聚一起慶祝，這也是他第一次吹生日蠟燭，只見越長越大的他，張著單眼皮大眼看著鏡頭，更添帥氣，網友都大讚他「比爸爸還帥」，隋棠也感性對他喊話：「一歲了，爸爸每幫你吹一個生日蠟燭，媽媽心中都同時幫你許下同個願：請健康快樂長大，生日快樂Max。」

(中時電子報)