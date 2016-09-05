四季逍遙遊 高雄市超值旅遊

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高雄市「四季逍遙遊」套裝行程活動又來了。首推包含傳統趣味、泡溫泉及生態藝術等超值遊程，每條路線都精彩有趣。

高雄市有很多觀光景點值得深入探索玩味，觀光局與旅遊業者合作規劃，以在地風情文化、品味各地小吃美食及體驗農漁村樂活趣為主題，行程套裝為「四季逍遙遊」。首先推出包含傳統趣味、泡溫泉及生態藝術等遊程。

活動到106年4月底止，配合高雄市四季在地節慶、生態或特產，極具傳統趣味。

觀光局今年擴大遊程規模，推出暢遊高雄10種輕旅行路線；有生態趣味風的「台29線圓潭驛站甲仙貓巷之旅」、山林湯泉體驗的「愛在台27線寶來新威森林．泡湯之旅」及漁港風情的「南寮漁港牽罟魚丸製作漁村文化之旅」，價格從新台幣699元到799元不等，讓民眾輕鬆花費，就能到高雄逍遙樂活一整天。

遊程還有專業的導覽解說，還有多樣DIY體驗，手做魚丸、牽罟捕魚趣等，讓遊客有吃又有玩，遊程價格優惠、物超所值。

市府觀光局歡迎大家呼朋引伴，揪團一起來體高雄的山海之美。

逍遙要趁早！詳細資訊與出團日期請上高雄旅遊網、活動專屬網站http://www.tourism.tw-1.net/或洽報名專線。1050905

(中央社)