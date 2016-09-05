港灣論壇缺中國 33城市官方代表出席

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2016全球港灣城市論壇6日到8日在高雄市舉行，共有24個國家、44座城市代表及講者出席，其中33個城市有官方人員出席，包括巴拿馬市的市長何賽‧布蘭頓、緬甸仰光市長貌貌梭等。

不過，高市府經濟發展局長曾文生表示，截至目前高雄市邀請的中國港灣城市，包括上海、深圳、廈門、福州、天津等城市，未有代表回覆出席。

高雄市是港灣城市，過去以貨櫃轉口為主，近來多元發展，還融入觀光休憩，不僅要加值港灣城市的轉口貿易，還要爭取郵輪觀光人口。海洋文化創意等產業，加值港灣發展效益。

為了增進高雄市與國際港灣城市的交流，高雄市爭取到2016全球港灣城市論壇的主辦權，市長陳菊於近1年積極走訪國際港灣城市，交流港灣城市建設與發展心得，希望透過城市交流，一起克服發展困境。

24個國家、44座城市代表及講者出席，其中有9個國際城市市長出席，分別是巴拿馬巴拿馬市Jose Blandon（何賽‧布蘭頓）、印尼棉蘭Dzulmi Eldin（祖爾米）、美國巴頓魯治Melvin Lee Holden（馬文‧何登）。

還有秘魯卡亞俄市Juan Sotomayor Garcia、馬爾地夫馬列Mohamed Shihab（穆罕默德‧謝哈布）、菲律賓宿霧Tomas R. Osmena（歐斯曼納）、緬甸仰光MaungMaung Soe貌貌梭、澳洲布里斯本Graham Quirk（奎爾）、韓國水原市廉泰英。

高市府很慎重的面對這次的港灣城市論壇，因為這是高雄第一次，也是台灣第一次由地方政府發起的國際型會議。

港灣城市論壇的議題分為產業轉型、海洋觀光、港市合作及都市規劃、永續發展等，希望透過城市交流，有助於提升高雄港的建設和發展。

在3天論壇期間，市府將和馬來西亞的雪蘭莪簽署合作備忘錄、越南代表將參訪高雄市的母語學校；巴拿馬市4日要和高雄市簽訂姐妹市等。1050905

(中央社)