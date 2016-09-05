澎湖潮間帶體驗 海中尋寶樂趣生

「摸蛤仔兼洗褲」，在澎湖的潮間帶海域，有機會看得到漁婦、甚至遊客在潮間帶中，摸著昂貴的殼仔，而不是蛤仔啦，十分有趣。中央社澎湖傳真 105年9月5日

「摸蛤仔兼洗褲」，在澎湖的潮間帶海域，有機會看得到漁婦、甚至遊客在潮間帶中，摸著昂貴的殼仔，而不是蛤仔啦，十分有趣。中央社澎湖傳真 105年9月5日

「摸蛤仔兼洗褲」，在澎湖的潮間帶海域，有機會看得到漁婦、甚至遊客在潮間帶中，摸著昂貴的殼仔，而不是蛤仔啦，十分有趣。

澎湖島嶼海邊岸際潮間帶，蘊藏豐富的海洋資源，每到海水退潮之際，潮間帶海域處處可見淘寶、挖寶的民眾。在地民眾或漁婦們每天配合海水退潮之際，有人帶著耙子、叉子在潮間帶岸際邊耙或叉，也有人徒手直接扒在潮間帶的砂砱，砂土下摸殼仔，有包括厚殼仔、沙殼仔、扁仔、紅嘴或大蛤等等貝殼，或是撿拾螺絲等。

不少觀光遊客也會在友人或旅行領隊的安排帶領下，到海邊的潮間帶探索體驗一番，感受這難得的摸蛤或挖貝的樂趣。

不過，由於今年氣候炎熱高溫，民眾或遊客在下海潮間帶從事拾貝撿螺的體驗，要做好防曬和多喝水。

澎湖四面環海，岸際、沙地、淺灘或潮間帶，隨著一年四季天候的變化與輪替，均是各種魚、蝦、蟹、貝類、螺、海菜等各式各樣的不同海鮮產品棲息與生長的地方，資源豐富，生生不息。1050905

(中央社)