香港立會選舉 泛民建制保持原有優勢
香港新一屆立法會選舉昨天舉行，初步結果顯示，泛民主派和親政府建制派在地方直選上大致保持原有議席，結果相差不大。
本屆選舉於4日舉行，但到5日上午8時，計票仍未結束。
這次選舉共選出70個議席，其中35席由地方直選即分區一人一票選出，民主意義較大；另外30席由代表行業利益的功能組別產生。
剩下5席由所謂的區議會功能界別選出，俗稱「超級區議會」選舉。
這5席由現任區議員競逐，是不分區選舉，以整個香港為單一選區，由選民一人一票選出，其代表性更大於地方直選。
地方直選共分5區，即港島區、九龍東、九龍西、新界東及新界西，基本上是由泛民與建制派競逐。
截至上午8時的點算結果，在地方直選35席中，泛民可能奪得20席，建制奪得15席。
建制派上屆擁有17席，泛民擁有18席，但建制派本屆只有16人參選地方直選，因此，當選率十分高。
建制派仍以民主建港協進聯盟、工會聯合會和新民黨得到最多議席，和上屆差不多。
至於泛民，雖然較原先議席略有進步，但多名資深議員敗選。相對的，多名來自「占中」以後才成立的組織代表成功當選，使泛民內部政治版圖出現很大變化。
這些組織代表很年輕，在政治上主張本土主義和「民主自決」等。他們雖然被視為屬於泛民陣營，卻與傳統泛民政黨存在不少矛盾。
泛民和建制派最終獲得的整體議席是多少，仍有待「超級區議會」及功能界別的計票結果。1050905
(中央社)
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