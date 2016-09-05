蔡依林微服出巡騎鐵馬 網友：說好的「日常」呢

蔡依林與好姊妹相約騎腳踏車。（圖／取材自蔡依林臉書）

蔡依林雖然貴為歌壇天后，不過親民作風卻是有目共睹，不僅常帶著愛犬屋虎散步，也常跟男友錦榮相約逛街，一點都沒有天后的架子，而她昨天在臉書PO出騎腳踏車出遊照，被網友推爆大讚逆齡成長。

蔡依林照片被網友大搞KUSO。（圖／取材自蔡依林臉書）

蔡依林昨天難得抽出空檔，與好姐妹相約在河濱公園騎腳踏車，只見兩人開心合影好不快樂，由於正逢太陽西落時候，更讓她笑稱彼此是「夕陽姐妹花」，兩人合影完後蔡依林則迫不及待欣賞一路拍下的美照，充當低頭族的模樣卻被網友笑稱也沉迷在抓寶，不過騎腳踏車時卻沒換上「愛最大」表演時的紅禮服，則被網友開玩笑表示「姐是否穿錯衣服了？這不是日常該穿的」。

(中時電子報)