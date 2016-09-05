田弘茂：對兩岸問題有一定了解 不可能主張台獨

前外交部長田弘茂即將出任蔡政府首任海基會董事長，並於今天上午接受電台專訪。(蔡浩祥攝)

準海基會董事長田弘茂。（方濬哲攝）

準海基會董事長田弘茂。（方濬哲攝）

前外交部長田弘茂即將出任蔡政府首任海基會董事長，他在今天上午的電台專訪表示，當前兩岸關係不是很好，不過對海基會董事長該扮演及兩岸問題有一定了解，不是小學一年級學生。田弘茂強調，他不可能去主張台獨運動。

準海基會董事長田弘茂將於12日走馬上任，今日接受電台節目「蔻蔻早餐」專訪。

田弘茂表示，總統蔡英文大約在8月31日前一周向他徵詢是否出任海基會董事長，原先計畫出國開會，不希望受人事發布影響。但蔡英文曾於總統府媒體茶敘時曾提及，8月底將公布海基會董事長人選，於是選在出國前發表，時間確實有提前。

談到和蔡英文的淵源，田弘茂指出，自李登輝時代擔任國策顧問起，就和蔡英文認識，以前也會就政策性議題接觸，李登輝前總統過去曾任命他為國策顧問，當時工作以國策研究中心為主，選前蔡英文也會和基金會政策徵詢。至於是否因前立法院長王金平婉拒出任，田弘茂則不願多談，僅表示不提這問題。

針對外界所指密使說，田弘茂在專訪中也予以駁斥，指部分媒體報導不實。他表示，1993年曾和太太赴北京、上海，當時在統戰部長王兆國安排下與江澤民在中南海瀛台會見，雙方會談兩個小時，李前總統也不知情，他向江澤民建議APEC峰會應由李前總統出席，赴上海也和海協會前董事長汪道涵見面，回台後有向李前總統報告。

對於當前兩岸關係，田弘茂認為兩岸必須先把事務性問題解決，尤其台商，兩岸打擊犯罪必須落實互相合作，在海基會立場上雖不是處理兩岸問題最高政治機構，但仍希望兩岸恢復正常和平關係。

(旺報)