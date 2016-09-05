難民問題糾纏 德總理家鄉選舉執政黨大敗

「德國新選擇黨」的黨員與支持者4日獲知，該黨在出口民調中表現超越德國總理梅克爾所領導的基民黨後，高興地振臂歡呼。（圖/美聯社）

「德國新選擇黨」的主要候選人霍姆（Leif-Erik Holm）4日在前往什威林（Schwerin）的電視台途中面露微笑。（圖/美聯社）

德國總理梅克爾（Angela Merkel）在難民問題上始終堅持開放政策，但民眾以選票反映，他們並不贊同。周日在梅克爾家鄉麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦（Mecklenburg-Western Pomerania）的議會選舉中，社會民主黨（Social Democrats，SPD）目前在計票接近完成的階段，以逾30%的得票率位居第一。

而值得注意的是，反移民、反穆斯林的極右派政黨「德國新選擇黨」（Alternative for Germany，AfD）因打著反對接收大批難民的旗號，在選戰中迅速竄升，得票率以21%位居第二，而梅克爾領導的基督教民主黨（Christian Democrats，CDU）得票率僅19%，落居第三。據《今日美国》（USA TODAY）報導，這是自德國統一1/4個世紀以來，基民黨表現最差的一次。

BBC指出，儘管這是地方選舉，但一般認為，在明年的德國大選前，這是一項重大考驗，也具有重要的指標意義。一年來，梅克爾大聲疾呼「我們辦得到！（We can do it!）」，為100多萬戰爭難民與來自中東、非洲及亞洲的移民開了大門，但選民顯然不吃這一套。

麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦如德國聯邦政府般，目前由基民黨與社民黨聯合執政。

「我投『德國新選擇黨』，是因為難民人數不能再像這樣繼續增加，」32歲的選民舒絲特（Anne Schuster）說，「目前的政府許下一堆承諾，但都沒有實現。」

27歲的教師馬雅（Anita Maya）則表示，她並不認同「德國新選擇黨」的反移民立場，但卻可以了解，為何麼大家會喜歡他們，因為他們提供了「明確的答案」。

BBC的評論指出，對梅克爾來說，這次基民黨慘敗是很丟臉的事，不僅是因為麥克倫堡-西帕默瑞尼亞邦是她的家鄉，更因為那是她的選區。

對擔心國家統合與境內安全的民眾而言，「德國新選擇黨」的反移民、反伊斯蘭訴求具有強大的吸引力。而這對梅克爾來說，並不是一個好消息，她的支持率已落居5年新低。

儘管梅克爾尚未表態，是否要參加明年德國大選，但BBC的分析也指出，梅克爾總能轉危為安，目前也沒有強勁的對手，或許對她而言，這是壞消息中的好消息。

(中時電子報)