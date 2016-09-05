G20中美官員爆衝突 美軍情局推特發文秒刪
美國總統歐巴馬3日抵達杭州參加G20領導人峰會，從下飛機開始，疑似遭到中方蓄意怠慢，白宮幕僚與中國官員爆發激烈口角，更一路延燒至歐習會談的西湖國賓館，差點上演全武行。美國國防情報局(DIA)隨後在推特諷刺「一貫的中國範兒（Classy as always China）」，但很快就刪除，並道歉澄清該則推文不代表DIA觀點。
這起G20火爆插曲，源自美國國安顧問蘇珊萊斯（Susan Rice）下機後，跨越媒體隔離線，要走向車隊，但現場一名大陸安全人員見狀上前制止，與美方人員爆發口角。美方人員說：「這是我們的總統，我們的飛機。」而陸方不甘示弱回嗆：「這是我們的國家！我們的機場！」
《紐約時報》記者蘭德爾說，「我們突然被一條藍帶子隔開，保安人員拉著。我報導白宮事務6年，從來沒見過外國主人不讓新聞媒體看歐巴馬下飛機。」
衝突還從機場一路延伸至歐巴馬與習近平舉行會談的西湖國賓館。在歐巴馬車隊抵達賓館前，雙方再度為了該放行多少美方人員進入賓館，以及他們的名字是否出現在名單上爆發衝突，險些動手開打。
衝突發生後，美國國防情報局針對《紐約時報》報導，在官方推特諷刺說「一貫的中國範兒，但不久即刪除並重發一則澄清文，「今天早些時候，一則推文被錯誤發表，這則推文不代表美國國防情報局的觀點，我們對此表示道歉。」
歐巴馬坦言，在他到訪時，中美官員就安全和媒體活動問題發生爭執，這已經不是第一次，但是這次的情況似乎更嚴重了一點。
(中時)
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