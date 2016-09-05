許厝分校學童回本校上課 遷校風波暫告一段落
麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童暴露在致癌物氯乙烯汙染環境，引發遷校風波，在開學1星期後，5日分校學童返回本校上課，風波暫告一段落，縣長李進勇帶著繪本與文具歡迎學童，同時強調將追查汙染源，還給鄉民1個乾淨安全的生活環境。
今天上午7點30分，許厝分校學童分別搭乘2輛交通車抵達本校橋頭國小，校長陳仕祥與老師們特別準備花圈拱門迎接，減少學童更換學校的不安感，隨後各班導師清點人數，應到61人，有2人請假，實到59人。
縣長李進勇8點許帶著繪本、文具到學校，送給分校學童們做為回到本校的見面禮，小朋友開心收下，表示從分校到本校，雖然有點不習慣，但有教室可以上課，總比在分校沒有教室，只能在帳篷活動好一點。
陳仕祥說，因為分校學童上星期都沒有上課，老師們將利用導師時間及週3、週5下午，替分校學童進行補救教學，並分發「致家長一封信」，說明學校做法及相關輔導措施，釐清家長疑慮。
李進勇指出，很高興孩子回本校上課，期許大家快樂學習，未來將進行汙染源追查、汙染防治、流行病學追蹤，全方位守護民眾與孩子的健康，從根本解決汙染問題。
(中時)
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