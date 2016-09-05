全代會朱立倫早早離開 周志偉：不必過度聯想

我要評比

中國國民黨第19次全國代表大會第4次會議4日在陽明山中山樓舉行，前黨主席、新北市長朱立倫（中）進入會場。（劉宗龍攝）

新北市長朱立倫昨日一早趕到陽明山參加國民黨全代會後，就去了新北市土地公創意造型大賽頒獎。圖為比賽冠軍得主與市長朱立倫合照。（蘇俞璇攝）

昨（4）日是國民黨第19次全代會第4次會議，前黨主席朱立倫卻只來了1個小時就快閃，被解讀懷疑是否還對去年「換柱」存有心結？國民黨發言人周志偉說，「沒有不給洪主席面子，不必過度聯想。」

中評社報導，昨日全代會上共安排6位國民黨籍執政的縣市長上台施政報告，但只有苗栗縣長徐耀昌、台東縣長黃健庭、連江縣長劉增應等出席。其他，新北市長朱立倫、新竹縣長邱鏡淳、南投縣長林明臻，3人缺席僅提施政報告。

周志偉解釋，邱鏡淳與林明臻因為有重要活動走不開，兩人已向黨中央請假。周志偉說，朱立倫上午已出席積極參與，請外界不需要過度聯想。

根據新北市府昨日公布的市長行程，朱立倫昨日活動滿滿，上午11時參加中和土地公文化祭，下午1時45分赴市民廣場參加2016印尼文化嘉年華，下午3時抵達淡水區海關碼頭參加2016北海岸藝術祭。

(旺報)