培育農業中堅人力 中市府推中年加農

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台中市政府推出「中年加農、賢拜陪同」計畫，歡迎46至65歲的中年朋友參加，即日起受理，讓想從農的中年朋友有所管道可循，培育台中農業發展的中堅人力。

台中市政府為提倡青年回鄉從農，去年起辦理「青年加農、賢拜傳承」計畫，培育許多農業生力軍；今年新推「中年加農、賢拜陪同」計畫，在農業賢拜陪同、輔導下，傳授專業栽培技能，讓有意從農的中年朋友有管道獲得農業相關知識與技能。

農業局表示，「中年加農、賢拜陪同」計畫效法、德國師徒制與日本農業者大學校培育青農的模式，提供中年朋友1年的農場學習機會，在農業賢拜陪同下，輔導傳授專業栽培技能。

「中年加農、賢拜陪同」計畫執行期間為106年1月1日至12月31日，歡迎有興趣的中年朋友們踴躍報名參加。1050905

(中央社)