美網混雙 詹皓晴第2輪落敗

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美國網球公開賽，詹皓晴和白俄羅斯老將墨尼（Max Mirnyi）的混雙組合，今天在第2輪敗給美國聯軍吉布茲（Nicole Gibbs）和諾維考夫（Dennis Novikov），遭到淘汰。

詹皓晴和墨尼以5比7、6比7（2比7）落敗，不過詹皓晴的姊姊詹詠然和塞爾維亞選手辛蒙尼奇（ Nenad Zimonjic）的混雙組合在昨天進軍8強，持續在美網中奮戰。1050905

(中央社)