傳許淑淨代言世大運換掉玖壹壹 北市闢謠

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外傳台北市政府因音樂團體「玖壹壹」MV踩宗教紅線，世大運宣傳大使要改找奧運金牌得主許淑淨代言，換掉玖壹壹。北市府今天表示，世大運是找各領域名人共同代言，沒有撤換問題。

三立新聞報導，玖壹壹MV涉及侮辱穆斯林惹議，北市府希望找今年里約奧運舉重金牌選手許淑淨代言世大運，盼她的高人氣能為世大運宣傳加分。

世大運發言人楊景棠澄清，世大運沒有單一代言人，是籌組「宣傳大使團」的概念，沒有撤換的問題，希望各個領域優秀的人才一起替世大運加油。

楊景棠表示，世大運宣傳大使團除了玖壹壹之外，包括里約奧運女子舉重銅牌選手郭婞淳、田徑國手楊俊瀚、網球女將謝淑薇、曾演出電影KANO的棒球好手曹佑寧等人，都有幫忙在世大運文宣以及廣告露出，未來希望音樂、影視等更多各領域優秀人才，共同相挺世大運。

至於是否找許淑淨代言世大運，楊景棠說，的確有跟許淑淨接觸過，目前還在洽談中。1050905

(中央社)