余秉諺劇中忘情滾床單 老婆喊吃醋
藝人余秉諺在「阿不拉的三個女人」中，有一場與王瞳的床戲，兩人拍攝現場默契好，導演直讚「很到位」。余秉諺特別強調，床戲都有先跟老婆報備，但老婆還是會開玩笑喊吃醋。
余秉諺回歸民視八點檔「春花望露」，壞壞的反派角色讓粉絲也恨的牙癢癢，但余秉諺說，從模特兒轉戰演員，就是要演什麼像什麼，大家越覺得他壞，他就覺得越有成就感。
余秉諺在另一部戲「阿不拉的三個女人」中，飾演做事得不到父親認同，而常常沮喪的角色，上週劇中老婆因病過世，余秉諺在病床前的感人告白，讓人十分動容，他笑說，這算是前菜，之後會有更投入的情感流露。
「阿不拉的三個女人」昨晚播出余秉諺跟王瞳滾床單的性感床戲，余秉諺說，雖然在「春花望露」還跟黃瑄滾床單，但相較之下還是跟王瞳比較有感覺。
余秉諺跟王瞳在「阿不拉的三個女人」中同病相憐，因為余秉諺劇中老婆過世，而王瞳卻被男主角柯叔元狠狠拒絕，心碎的兩人只好相互取暖。這一場床戲，余秉諺笑說，明明兩人都穿得很多，但演起來卻很有感覺，當導演說要在多一點的時候，兩人就很有默契的放膽的去親，讓導演看得也起雞皮疙瘩，直說這兩人的床戲太到位了。
余秉諺特別強調，這兩場床戲都有先跟老婆報備，只是老婆還是會開玩笑喊吃醋，而每次想跟老婆一起看播出時，都被困在劇組，讓他很內疚，所以沒戲的時候就是專心陪老婆，還要跟兄弟們強調他不是見色忘友，而是平常忙拍戲真的都忽略她，要大家體諒。1050905
(中央社)
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