交部推交通安全課 教授籲勿用教育作業績

交通部次長將拜會教育部，爭取中小學交通安全課程，台大教授葉丙成在臉書發文呼籲，教育部應堅持教育專業、為正常教學把關，勿讓各部會把教育當業績。

交通部長賀陳旦將降低交通事故率列為重要施政，並認為交通安全從小教育的重要，決定積極向教育部爭取，交通部政務次長王國材預計今天拜會教育部，爭取中小學每學期6小時交通安全相關課程，大學則是2學分通識課。

台大電機系教授葉丙成昨晚在臉書發文表示，這個新聞讓很多基層老師、校長都搖頭，許多基層的老師、校長都反映，這就是典型的政府部會，為了幫自己做業績，利用教育、干擾孩子正常教學的最不好示範。

葉丙成指出，課綱制定有其嚴謹性，需要專家學者花許多時間決定孩子們該學什麼，交通安全固然重要，疾病防治、性別平等、環境教育、生命教育有哪個不重要，但孩子時間有限，所以需要各領域教育專家決定什麼該教，不是各部會業務執行有所不力，就找教育部，把責任轉嫁給老師。

以交通安全為例，葉丙成表示，交通事故最大的三個課題是機車、老人、酒駕，有什麼證據或研究顯示交通安全教育每學期多6小時，就可以減少這些死傷人數，如果今天讓交通部任意要教學時數，那消防署為減少火災事故死亡人數，是否也可以要求教育部每學期中小學生6小時消防安全？

葉丙成表示，孩子們跟老師的正常教學，都被這些亂做業績的宣導影響，這些部會憑什麼犧牲孩子的正常教學，來為你們做業績，請各部會尊重教育，並支持教育部堅持教育專業，為孩子的正常教學把關，勿讓這些部會任意把教育作為自己的業績，隨意伸手干擾。1050905

(中央社)