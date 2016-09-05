香港立會選舉計票緩慢 估中午才能完成
香港第6屆立法會換屆選舉昨天舉行，但計票進度緩慢，恐怕要到今天中午才能全部點算完成。
這次選舉於4日上午7時30分至晚間10時30分舉行。但4日晚間選舉快結束前，一些投票所湧現數以百計的選民，一時消化不了，直到5日凌晨2時30分左右才投票完畢。
投票結束後，選舉管理委員會才開始把投票箱運送到設在香港國際機場旁的亞洲國際博覽館計票中心進行點算。
新聞中心也同時設在博覽館，大批記者自4日晚間起就在這裡等候，卻沒想到本屆投票及點算工作出現如此狀況。
本屆選舉共選出70名議員，其中35人由地方直選產生，30人由功能組別選出，另有5人由俗稱「超級區議會」的區議會（第二）功能界別選出。
但到發稿時，只有地方直選的點算工作接近結束。
此外，選管會至今沒有公布正式的投票率，只是初步估計有58%，較上屆高約5個百分點。1050905
(中央社)
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