印度11月大女嬰睡夢中被鄰居抱走 性侵2小時

在印度，每22分鐘就有一名婦女被性侵。(圖/國際在線)

根據統計報告，在印度，每22分鐘就有一名婦女被性侵，每天有將近100起性侵案發生。然而，上周五晚上發生的一件性侵案著實令人髮指，一名僅11個月大的女嬰睡夢中被鄰居抱走，在樹叢中性侵兩小時，被尋獲時女嬰雙腿間血流如柱，幾乎喪命。

據印度當地媒體報導，上周五印度德里西部的維卡斯普里（Vikaspuri），發生令人震驚的性侵案。一名11月大嬰兒睡在母親身旁時，被鄰居抱走性侵，該男子是一名36歲的建築工人。

根據警方的報告，女嬰就睡在母親身旁，被告男子發現該母親睡著後，約在晚間10點將女嬰抱至附近的樹叢性侵約2小時，並將女嬰棄置在草叢中。婦人約在晚間11時發現女嬰不見，並立刻報警。

當地警方事後在附近一處叢林中尋回女嬰，當時女嬰不但完全失去意識，腿間更是血流如注，隨即被送往醫院救治。醫生告訴父母，女嬰的病情很嚴重，女嬰並住進了重症監護室。

警方事後表示，在案發現場找到一隻手機。經調查追蹤後發現電話擁有者就是女嬰鄰居，該名男子最初否認，經警方盤問後才承認犯案，表示自己把女嬰抱走至叢林處，強姦近兩小時，因為女嬰昏迷不醒擔心她死亡，便棄置逃回自己的住處。目前該名強姦犯已被扣押。

女嬰的父親十分震驚，看到自己11個月大女兒衣服被撕破，全身遍布指甲傷痕，擔憂這個傷害可能一輩子都會影響女兒。

(中時電子報)