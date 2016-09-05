義大犀牛賣了！傳接手企業是富邦

義聯集團傳已與富邦金控達成協議，將以新隊名「富邦公牛」迎接下賽季。（本報資料照）

義大犀牛日前突宣布拋售，引起外界譁然，就在消息釋出近3個月後，4日深夜媒體提前曝光，指出義大、聯盟與富邦初步達成共識，目前轉手進度已進入最後階段，可能以「富邦公牛」做為隊名，於下賽季亮相，詳細訊息最快在9月12日會正式對外公布。

義聯集團於2013年買下興農牛隊，將球隊更名為義大犀牛，該年簽下高國輝、胡金龍等好手、力邀徐生明教練領軍，並找來堪稱中職史上最大咖洋將曼尼加盟，甫以世界棒球經典賽帶起的棒球熱潮，一度躍升人氣最高的球隊，無奈到季中因徐總突辭世、曼尼離台等因素，票房直直落，苦撐到今年6月中旬，突拋出轉售訊息，震驚台灣棒壇。

而傳將接手的富邦金控，先前長期贊助國立台灣體育運動大學成棒隊，對棒球隊的經營應不算陌生，據《中央社》報導，雙方洽談已進入最後程序，預計總顧問由台體大校長林華韋擔綱，領隊一職由富邦小老闆，現任富邦育樂總經理的蔡承儒出任，蔡承儒本身就投身運動行銷，現SBL勇士隊最初的命名、隊徽，也是出自他手，至於副領隊的人選則尚未確定。

此外，轉賣後教練團或也將大更動，消息指出，富邦擬找來前旅日名將「大郭」郭源治出任總教練，而去年接掌兵符至今，執教風格頗受好評的現任總教練葉君璋，合約今年即將到期，據傳雖會留在陣中穩定軍心，但可能轉任其他職務。

聯盟方面間接證實，富邦與義大歷經近1個月協商，已談妥相關事宜，只是考量球季仍在進行，尚在等合適時機正式發布消息，轉手價碼約在新台幣2.4億元至3億元之間，可能以新莊跟天母做為主場。至於球隊新名稱，可能以「富邦公牛」做為新隊名，不過目前此名稱為台體大棒球隊所用，台體大棒球隊是否因此更名，或甚至出現職棒、業餘球隊同名的有趣畫面，令人好奇。

(中時電子報)