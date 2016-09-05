許厝分校爭議暫落幕 持續追蹤污染源
麥寮鄉橋頭國小許厝分校學生今天回校本部上課，雲林縣長李進勇表示，全力推動污染源追查、污染防治、流行病學追蹤，後續尿液檢驗相信學術機構會秉持專業與良心進行研究。
雲林縣麥寮鄉橋頭國小許厝分校學童上午回到校本部上課，校方準備紅布條、紅地毯、紅拱門歡迎，李進勇致贈每位小朋友繪本及文具。
李進勇表示，很高興看到許厝分校學童回到本校上課，在教學、設備、輔導等協助，期望像在家一樣，快樂學習，未來持續全力推動污染源追查、污染防治、流行病學追蹤，相信未來成大醫院進行尿液檢驗，也會秉持學術專業與良心進行。
橋頭國小校長陳仕祥感謝各界關心許厝分校學童就學情形，他說，教室重新粉刷、添購置物櫃等新設備、課程補救教學、輔導措施等全面推動，並發出「致家長一封信」說明相關情況，釐清家長疑慮。
部分學生對103學年度曾回校本部上課但空間不足的擔憂，陳仕祥表示，教室空間重新粉刷油漆，未來爭取增加校舍空間，已向雲林縣政府及教育部爭取，提供學生更優質的學習環境。
國中小學在8月29日開學，受到許厝分校遷校爭議影響，學童在分校進行團康及戶外教學活動，幾經多日協調，決定由成大醫院進行每月1次共4次尿液採樣檢驗，獲得家長同意，學童在今天回到校本部上課。
許厝分校鄰近台塑六輕900公尺，國家衛生研究院執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，學童尿液中硫代二乙酸TdGA濃度明顯高於其他學校，認為分校位處高風險環境，政府決定遷校，引起地方及家長反彈，爭議終於在學童回到校本部上課暫時落幕。1050905
(中央社)
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