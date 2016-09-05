「寶可夢」聖地現真寶！動物園研究員發現稀有「晏蜓」

近日動物園裡的研究人員更在該區的天然小水漥附近，發現了稀有的晏蜓科蜻蜓-喙鋏晏蜓。（台北市立動物園提供）

手機遊戲「寶可夢」正夯！全民瘋抓寶，特別是稀有的精靈讓訓練師抓得更開心！話說位於木柵的「台北市立動物園」可是經玩家認證過的「抓寶聖地」，除有眾多「補給站」也有到場，也有玩家在此一次捕獲多隻特殊精靈！然不只虛擬精靈抓得到，動物園的研究員近日也在這美麗淨土捕獲稀有的「晏蜓」，歡迎大小朋友趁著秋高氣爽來動物園抓寶看動物！

台北市立動物園有一處體能鍛鍊場，自從民國90年因連續風災受損嚴重而封閉，卻意外成為野生動物的絕佳棲息地。近日研究人員更在該區的天然小水漥附近，發現了稀有的晏蜓科蜻蜓-喙鋏晏蜓，這已是在台北動物園內被記錄到的第86種蜻蜓。

動物園內原本有一處依山形而設計的體能鍛鍊場，但自民國90年連續颱風造成土石坍方，因無法修復而封閉。由於人跡罕至蔓草叢生，漸漸地野生動物紛紛來到此地聚集，除了各種蜻蜓、蝙蝠、蜘蛛、蛇、蜥蜴等原生動物，連外來種斑腿樹蛙、鳳眼方環蝶等也搶著進駐。

近日動物園裡的研究人員更在該區的天然小水漥附近，發現了稀有的晏蜓科蜻蜓-喙鋏晏蜓。（台北市立動物園提供）

今年颱風季節來臨前，動物園整治體能鍛鍊場內的溝渠，清除淤積的泥砂，整治完成後較低窪處逐漸形成了一個小水池。調查園區蜻蛉目動物多年的輔導員陳賜隆，看到類似森林沼澤的棲地出現，持續仔細觀察後，果然發現第一次出現在動物園內的喙鋏晏蜓。

喙鋏晏蜓喜愛棲息於低、中海拔的森林內小型池塘及沼澤，有時甚至也會利用遮蔭良好、稍有積水的廢棄浴缸。由於棲地隱密的關係，在國內是比較晚才被研究人員紀錄到的種類。雖然喙鋏晏蜓的體型比一般蜻蜓大上許多，體長約7-7.7公分，但若沒經驗或不注意看，卻很難發現完美隱身於環境中的喙鋏晏蜓。

蜻蜓聽不見聲音也聞不到味道，沒有聽覺及嗅覺，主要仰賴視覺生活，因此觀察蜻蜓時並不怕聲音干擾到牠們，但仍然要極緩慢的移動，才不會驚擾到視覺極佳的牠們。

全台約有160種的蜻蜓，而這次發現的喙鋏晏蜓，是在台北動物園內現蹤的第86種蜻蜓。小小的動物園內卻有著為數眾多的蜻蜓種類，說明動物園內保有良好的野生棲地，少了人為的干擾，但也因此吸引了更多野生動物前來駐足。

(中時電子報)