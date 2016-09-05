范冰冰發美照有心機？網友認不出郭采潔
范冰冰日前出席電影《爵跡》記者會，同片演出的還包含郭采潔，這部片是導演郭敬明相當重視的新作品，因此記者會上可說是馬虎不得。但有趣的是，范冰冰工作室在發出記者會照片時，有不少網友都驚呼沒認出身旁的另外兩位女星，郭采潔與林允！
范冰冰氣場大眾所皆知，因此她被封是「范爺」，而日前她在《爵跡》記者會上公開的照片中，一身白禮服依舊是全場焦點，反而一旁的郭采潔第一時間讓不少網友笑稱「認不出來」，至於林允還被無情毒舌指沒發現有這號人物。
只是這組照片也被網友發現是後製修圖過的，不僅燈光顏色都非真實自然，現場照范冰冰膚色也較黑，但整體來說沒有太大落差，可就有網友逗趣稱「冰冰下回也幫郭采潔修個圖吧？」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。