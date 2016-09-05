范冰冰發美照有心機？網友認不出郭采潔

范冰冰與林允、郭采潔日前出席記者會，但網友認為范爺氣勢蓋過眾人。（圖／范冰冰工作室）

有人在網上貼出記者會現場圖。（圖／取自微博）

范冰冰日前出席電影《爵跡》記者會，同片演出的還包含郭采潔，這部片是導演郭敬明相當重視的新作品，因此記者會上可說是馬虎不得。但有趣的是，范冰冰工作室在發出記者會照片時，有不少網友都驚呼沒認出身旁的另外兩位女星，郭采潔與林允！

范冰冰氣場大眾所皆知，因此她被封是「范爺」，而日前她在《爵跡》記者會上公開的照片中，一身白禮服依舊是全場焦點，反而一旁的郭采潔第一時間讓不少網友笑稱「認不出來」，至於林允還被無情毒舌指沒發現有這號人物。

只是這組照片也被網友發現是後製修圖過的，不僅燈光顏色都非真實自然，現場照范冰冰膚色也較黑，但整體來說沒有太大落差，可就有網友逗趣稱「冰冰下回也幫郭采潔修個圖吧？」

(中時電子報)