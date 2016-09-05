美網》傷癒重生 塞法絲圖娃拍落孔塔闖8強
曾因傷退出網壇近2年，拉脫維亞26歲女將塞法絲圖娃，5日美網女單16強迎戰今年澳網直闖4強的英國女將孔塔，直落二6比4、7比5拿下勝利闖8強，成為相隔22年後，首位挺進大滿貫賽8強的拉脫維亞女將。
塞法絲圖娃2013年曾因接連傷勢，在網壇銷聲匿跡近2年，直至去年才重返戰場，今年再戰大滿貫賽，澳網、法網都在次輪止步，溫網更是首輪就出局，而此役她繳出復出後代表作，擊落大會第13種子孔塔，生涯第2度大賽挺進女單8強，上一次已是2011年澳網。
雖然接連在大賽落敗，但受傷後讓塞法絲圖娃更懂得調適心態，先前接受訪問她曾表示，「輸掉一場比賽並不是世紀末日，世界不會因此毀滅。」
身高僅169公分，塞法絲圖娃此役首盤就取得3比0領先，並以6比4先下一城，次盤一度與孔塔戰成5比5，但她隨後穩穩拿下發球局，12局成功破發孔塔，7比5直落二拿下勝利。塞法絲圖娃說，「30個致勝球、26次非受迫性失誤，我想這是場好球。」
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。