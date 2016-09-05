美網》傷癒重生 塞法絲圖娃拍落孔塔闖8強

拉脫維亞26歲女將塞法絲圖娃擊敗孔塔闖女單8強。（美聯社）

曾因傷退出網壇近2年，拉脫維亞26歲女將塞法絲圖娃，5日美網女單16強迎戰今年澳網直闖4強的英國女將孔塔，直落二6比4、7比5拿下勝利闖8強，成為相隔22年後，首位挺進大滿貫賽8強的拉脫維亞女將。

塞法絲圖娃2013年曾因接連傷勢，在網壇銷聲匿跡近2年，直至去年才重返戰場，今年再戰大滿貫賽，澳網、法網都在次輪止步，溫網更是首輪就出局，而此役她繳出復出後代表作，擊落大會第13種子孔塔，生涯第2度大賽挺進女單8強，上一次已是2011年澳網。

雖然接連在大賽落敗，但受傷後讓塞法絲圖娃更懂得調適心態，先前接受訪問她曾表示，「輸掉一場比賽並不是世紀末日，世界不會因此毀滅。」

身高僅169公分，塞法絲圖娃此役首盤就取得3比0領先，並以6比4先下一城，次盤一度與孔塔戰成5比5，但她隨後穩穩拿下發球局，12局成功破發孔塔，7比5直落二拿下勝利。塞法絲圖娃說，「30個致勝球、26次非受迫性失誤，我想這是場好球。」

(中時電子報)