「九月圍城」還沒下檔 68個團體爭相上凱道

九三軍公教大遊行，在中正紀念堂自由廣場集結的教職人員高呼「反汙名、要尊嚴」。（姚志平攝）

九三大遊行，以歸國僑胞、陸軍官校校友會為主的第四梯隊集結在中正紀念堂大孝門，群情激憤地高呼「反汙名、要尊嚴」等口號。 (郭吉銓攝）

蔡英文總統昨日說「沒有必要不要上街抗議」，這句話顯然沒有發揮該有的影響力！受陸客緊縮產業蕭條的旅行業者12日要上街抗議外，現在還有糕餅業者揚言去蔡英文辦公室丟鳳梨酥、反迫遷聯線也要求暫停各地迫遷案；一場場抗爭活動似乎蓄勢待發，都想在凱道找回公平正義。

才剛落幕的「九三大遊行」來了14.5萬人「反汙名、要尊嚴」，但蔡英文總統的幾度回應並沒能讓軍公教勞滿意，已經揚言可能二度上街。據聯合報報導，現在準備串連來到凱道抗爭的團體，至少有68個。其中包括有高雄果菜市場自救會、反台南鐵路東移自救會、桃園航空城反迫遷聯盟、新北市塭仔圳反迫遷連線、台中石岡反徵收聯合會、台中大智慧學苑反拆自救會等。

反迫遷團體表示，今天將舉行記者會，要求新政府暫停各地迫遷爭議案件，揚言25日前政府若無具體回應，將重回凱道，追討土地正義。

(旺報)