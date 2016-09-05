「九月圍城」還沒下檔 68個團體爭相上凱道
蔡英文總統昨日說「沒有必要不要上街抗議」，這句話顯然沒有發揮該有的影響力！受陸客緊縮產業蕭條的旅行業者12日要上街抗議外，現在還有糕餅業者揚言去蔡英文辦公室丟鳳梨酥、反迫遷聯線也要求暫停各地迫遷案；一場場抗爭活動似乎蓄勢待發，都想在凱道找回公平正義。
才剛落幕的「九三大遊行」來了14.5萬人「反汙名、要尊嚴」，但蔡英文總統的幾度回應並沒能讓軍公教勞滿意，已經揚言可能二度上街。據聯合報報導，現在準備串連來到凱道抗爭的團體，至少有68個。其中包括有高雄果菜市場自救會、反台南鐵路東移自救會、桃園航空城反迫遷聯盟、新北市塭仔圳反迫遷連線、台中石岡反徵收聯合會、台中大智慧學苑反拆自救會等。
反迫遷團體表示，今天將舉行記者會，要求新政府暫停各地迫遷爭議案件，揚言25日前政府若無具體回應，將重回凱道，追討土地正義。
(旺報)
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