杜特蒂血腥反毒 菲國現寒蟬效應
菲律賓總統杜特蒂上任兩個月，死於他所發動的反毒戰爭人數已達2400人。儘管血流成河，杜特蒂仍獲9成民意支持，寒蟬效應使一名疑遭濫殺遇害者的棺材乏人憑弔，備顯淒涼。
路透社報導，裝著22歲三輪車駕駛席森（Eric Sison）屍體的棺材，被放在馬尼拉一處貧民區，並依當地傳統，由一隻小雞跨越棺材，象徵啃啄殺人者的良知。
在社群媒體流傳手機所錄下的影片，捕捉到了席森上月遇害的瞬間。據當地官員表示，當時警方正於菲國首都馬尼拉的巴賽（Pasay）鎮，搜尋毒販。
據報紙報導，由鄰人錄下的影片裡，能聽出「別開槍，我投降」的喊聲，但隨即就是一陣槍響。
靠近棺材有一張海報，上面寫著「為席森討公道」；一塊手寫的標語牌也寫著「濫殺－為席森討公道」
僅就任2個月的菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），誓言對毒販宣戰，以粉碎氾濫的甲基安非他命。聲援席森的聲音只是杜特蒂發動殺戮後少見的抗議。
從7月1日展開掃毒戰爭以來，截至上週，被殺害人數已達2400人，約900人死於警方掃蕩行動，剩下的竟全是死於「接受調查」。一名人權積極人士表示，稱之為動私刑與法外殺人，都嫌太客氣。
然而，杜特蒂雷霆手腕廣受支持、殺戮後的寒蟬效應，雙雙讓社會上的不同意見沉默了下來。近來馬尼拉幾乎無人會舉燭光抗議法外殺人事件。
即便死亡人數攀升，1份由「亞洲脈動」（Pulse Asia）7月所做的民調顯示，杜特蒂的支持度來到91%。1050905
(中央社)
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