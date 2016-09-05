賭場開在墳墓附近 仍遭警查獲

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台南市警方今天凌晨在隱身於安南區一處墳墓附近的鐵皮屋內，查獲大型天九牌賭場，將負責人樓姓男子等人共32名賭客全部帶回警局偵辦。

台南市政府警察局第三分局指出，警方近日常接獲民眾檢舉，指稱在安南區與安定區交界附近，有流動職業賭場在深夜營業；警方原本查不到詳細位置，經多日探訪跟監後，確定這個賭場近日在安南區一處墓園附近營業。

警方指出，今天凌晨動員12名警力前往查緝，攻堅時賭客驚慌四處逃竄，仍一舉逮捕年僅24歲的負責人樓姓男子及賭場工作人員、賭客共32人。在查證賭客身分時，還查獲1名通緝犯，清晨3時30分左右全部帶回警局偵辦。

警方指出，現場查扣天九牌賭具及賭資新台幣9萬9500元；職業賭場常導致家破人亡，危害善良風俗，警方將持續全力取締。1050905

(中央社)