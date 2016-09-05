美大選關鍵九月 希拉蕊及川普嚴陣以待
美國總統大選進入9月關鍵階段，民主黨候選人希拉蕊民調在8月一路領先，但共和黨候選人川普過去1週縮小差距，兩個陣營均嚴陣以待，首場電視辯論將是觀察選情變化的指標。
希拉蕊在民主黨全國代表大會後的民調支持度領先川普（Donald Trump）達6週，外界預測她的勝選機率極高。
RealClearPolitics綜合8月22日至9月2日，多家媒體與民調機構的平均數字顯示，希拉蕊全美支持度為46%，川普為42.1%，希拉蕊領先3.9個百分點。
此外，希拉蕊在11個搖擺州仍然領先，哥倫比亞廣播公司（CBS）今天公布的民調顯示，希拉蕊在賓夕法尼亞州與北卡羅來納州分別領先8與4個百分點，11州則平均領先2個百分點。川普若無法掌握關鍵搖擺州，難以致勝。
希拉蕊陣營認為，過去16個月的選舉過程充滿變數與不確定性，眼前民調雖然領先，但最忌諱自滿。
川普陣營相信，除非川普在9月26日的首場辯論造成廣大回響，希拉蕊的白宮之路確實已近在眼前，但川普近期民調回升，仍有逆轉勝的機會。
川普近期改變快人快語作風，在公開場合使用讀稿機，不再就事件隨機發言或推文，並將活動焦點移轉至移民議題。
今年美國總統大選將進行3場總統候選人與1場副總統候選人電視辯論會，首場於9月26日在紐約州霍夫斯特拉大學（Hofstra University）舉行。
電視辯論會在美國總統選舉扮演舉足輕重的角色，民調落後者有機會透過辯論表現翻盤，領先者可強化支持度。希拉蕊陣營已積極備戰，但承認反覆不定的川普與希拉蕊的信用問題，讓辯論相當困難。
川普陣營擺開背水一戰的架式，但一對一辯論涉及大量資料與事實論證，川普隨心所欲的風格，未必能占優勢，反而可能凸顯缺乏準備的弱點。川普幕僚已研擬完整計畫，但無法確定川普是否會照辦。
無論如何，9月是美國總統大選的關鍵時刻，兩個陣營均嚴陣以待。川普幕僚相信，川普的支持度如果無法在9月翻盤，入主白宮的機會將更渺茫。希拉蕊方面則仍不排除發生任何意外的可能性，恐影響領先態勢。1050905
(中央社)
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