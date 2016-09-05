鄭明典：天氣持續不穩定

中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書貼文說，台灣南側有一大片雲系，會有不定時的強對流，台灣天氣會持續不穩定。

鄭明典今天在臉書貼上台灣的紅外線雲圖並圈上台灣南側的雲系表示，台灣南側有一大片雲系，是個很特別的低壓帶雲系，其中不時的會有強對流發展。

鄭明典指出，天氣概況上以「低壓帶影響」來描述這片雲系影響的天氣，已經持續了一段時間，是相當罕見的天氣系統。

鄭明典提醒這樣的天氣型態還會再持續一陣子，這表示台灣天氣持續不穩定，需要隨時注意強對流雲的發展。1050905

(中央社)