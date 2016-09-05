四川博物館東漢怪馬頭 網友：史瑞克驢子穿越
以賣萌出名的「四川廣漢三星堆博物館」微博，發了一條文「今天路過文物修復室，看到一個身中劇毒的馬頭…」，並配上數張怪馬頭照，網友瞬間大驚「這不是史瑞克的驢子嗎?」並找出配圖，兩者幾乎有9成相似度，網友質疑「這貨是穿越的」，並要小編交出所有馬頭表情包。
「四川廣漢三星堆博物館」微博日前發文「今天路過文物修復室，看到一個身中劇毒的馬頭…」，並配上數張怪馬頭照，由於長得太像史瑞克的驢子，網友紛紛質疑，有人說「這貨是盜墓的扔進去的吧!」。「四川廣漢三星堆博物館」微博解釋，這馬頭是東漢陶馬，四川地區出土。
網友們看到小編發的數張怪馬頭圖，幾乎笑瘋了，轉發達3萬多次。有人說「講真，這匹馬拉古董攤去賣，沒人會當它真古董。」、「好像怪物史瑞克的驢子」、「這濃濃的迪士尼風」、「馬:不用搶救了，我覺得我已經沒救了 」、「三星堆的文物一直是文物界的一股清流，透著後現代外星人風…」、「我就想看看最後能修復成啥樣」、「這馬的畫風清奇啊」。
許多人認為這馬頭是迪士尼驢子穿越的，「莫非橋段成真了？一個會畫公仔的人穿過去了，還幹了一番大事」、「笑斷氣了要，員警蜀黍~~這個堆堆造假」、「迪士尼盜過墓吧」、「鬼知道它都經歷了什麼！」、「大哥，我盜墓挖了個馬頭，值老錢了。“不值錢，扔回去，沒人會相信這是古董的，風格太后現代了。”」、「我開始有點兒相信穿越的存在了~」、「越來越多的事實證明，穿越是一種確實存在的行為。」
網友並敲碗，跟小編要求「求堆堆交出表情包」、「快出個周邊，我要買買買」。
(中時電子報)
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