田弘茂：張志軍發言不代表中共高層

即將就任海基會董事長的前外交部長田弘茂今天上午受訪表示，大陸國台辦主任張志軍針對他的人事案發言，並不代表中共總書記習近平的表態。(蔻蔻早餐提供)

即將就任海基會董事長的前外交部長田弘茂今天上午受訪表示，大陸國台辦主任張志軍針對他的人事案發言，並不代表中共總書記習近平的表態；至於是否會用「九二共識」或「九二會談」和陸方對話，田弘茂說蔡總統並未向他提及，個人立場也不需要答覆，這是兩岸高層要回答的問題。雙方若有善意，就會找出彼此都能接受的辦法。

田弘茂認為，習近平剛開完北戴河會議沒多久，就接續杭州G20峰會，他個人猜想這段時間習近平並無太多時間關心兩岸問題，希望即將召開的6中全會若提起，習近平幕僚能夠看得遠，盡量用善意態度與我們互動，蔡總統也表達非常多善意。

談到國內對於當前兩岸局勢觀感，田弘茂表示，國內政治立場常被各種不同名稱戴帽子，不太符合實質情形，希望對岸能夠理解總統蔡英文改善兩岸關係的善意。

現場媒體問到，屆時擔任海基會董事長，兩岸兩會該如何復談？田弘茂說，這是心照不宣的事情，未來就任後要讓目前冷凍的兩岸關係走向和平穩定，把一些不必要的誤解消除，事務性工作也要持續推動，包括台商、共打協議等方面，會繼續站在國人立場上和陸方交流，希望能互相尊重。

田弘茂也說，台灣比較適應民主生活方式，現階段蔡總統無法將所有精力放在兩岸，他個人完全是義務性態度，不拿薪水，期望能夠盡量幫蔡總統想辦法如何與對岸互動。但兩岸若需要更大突破，是高層問題，不是他能說的。

有關政務委員張景森表示，陸客是我們最需要交的朋友。田弘茂認為，大體上方向是贊同的，陸客來台訪問是要歡迎，正如我們歡迎各國旅客到台灣看看，我們對陸客有更特別關係，沒必要用敵意看待，台灣各界每年到大陸訪問比他們來還多，兩岸透過互相旅遊參訪是正常的，對兩岸和平發展的累積和經濟也是有幫助的。

(旺報)