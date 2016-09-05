新南向政策啟動 目標東協紐澳等18國

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行政院今天宣布新南向政策推動計畫正式啟動，將由行政院經貿談判辦公室負責政策協調及推動執行，目標市場為東協十國、南亞六國及澳洲、紐西蘭等18國。

行政院政務委員鄧振中表示，基於8月16日總統蔡英文召集對外經貿戰略會談，通過新南向政策綱領，行政院擬定推動計畫。

行政院表示，新南向政策推動計畫將秉持「長期耕耘、多元開展、雙向互惠」核心理念，整合各部會、地方政府，以及民間企業與團體的資源與力量，從「經貿合作」、「人才交流」、「資源共享」與「區域鏈結」四大面向著手，期望與東協、南亞及紐澳等國家，創造互利共贏的新合作模式，建立「經濟共同體意識」。

鄧振中指出，各部會將根據今天的推動計劃擬定各部會工作計畫。執行過程中，行政院會扮演督導角色，國發會則是管考功能。過程中需要和各國廣泛溝通，將交由即將成立的行政院經貿談判辦公室負責。

國發會副主委高仙桂表示，將整合有輸出利基的旗艦團體，尋求和第三國合作，分享東南亞機械龐大商機。經濟部會在印尼、印度、泰國、緬甸等地設立窗口，協助台商整合在地資源，提供綜合性服務。在國內也會成立服務窗口，提供新南向需要的商情、投資等資訊。1050905

(中央社)