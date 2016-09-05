大熊貓不再瀕危 東部大猩猩即將滅絕

環保人士為人見人愛的哺乳動物大熊貓帶來一個好消息，對另外一種哺乳動物東部大猩猩（Gorilla beringei）帶來一個即將滅絕的壞消息。

國際自然保護聯盟4日說，中國的大熊貓不再屬於瀕危物種。

在夏威夷開會的專家們感謝中國政府為拯救大熊貓展開的大規模環保項目和竹林造林活動。靈長類動物學家約翰·魯濱遜說，中國人說到做到，他們保護熊貓的工作做得非常好。

雖然熊貓在近期的生存前景光明，但是在今後幾十年裡未必如此。

專家們警告說，全球氣候暖化可能會在未來80年裡毀掉三分之一以上的自然野生竹林，奪走熊貓的主要食物，導致熊貓數量下降。

與此同時環保人士還帶來一個壞消息：他們將世界上最大的靈長類動物，與人類關係最近的東部大猩猩列為「極度瀕危」物種，也就是離滅絕僅僅一步之遙。

他們將東部大猩猩的瀕危歸咎於剛果民主共和國的非法捕獵和戰爭，以及西非與印尼的大規模的伐木造田。

國際自然保護聯盟主任安德森說：看到我們人類最近的遠親—東部大猩猩滑入瀕臨滅絕的境地真是令人痛心。保育能起作用，我們有越來越多的證據。我們的責任是加強努力，扭轉趨勢，保護我們地球的未來。

(旺報)