小嶋陽菜崩壞凸肚現形 比基尼擠出腰內肉

小嶋陽菜外型甜美、還擁有火辣身材。(圖／翻攝自小嶋陽菜IG)

小嶋陽菜凸肚嚇壞觀眾。(圖／翻攝自富士電視台)

小嶋陽菜擠出腰內肉，和IG的美圖相差甚遠。(圖／翻攝富士電視台、小嶋陽菜IG）

日本夯團「AKB48」成員小嶋陽菜外型甜美，還擁有傲人D罩杯的火辣身材，被封為「美胸女王」，不過近日她上綜藝節目《有吉的暑假2016》，換上性感比基尼的她，小腹竟凸起，「腰內肉」還多次四溢，和她PO在IG照片相差甚遠，讓網友都看傻了眼。

小嶋陽菜在《有吉的暑假2016》中，和諧星有吉弘行等人去夏威夷度假，她也特地換上兩套泳裝，一套是性感網狀比基尼，一套是復古條紋花花泳衣，大展好身材，不過卻被抓包她粗腰小腹凸起，「腰內肉」還多次四溢，女神形象破滅，讓觀眾都驚呼：「妳哪位？」

不過她在IG上傳的照片，身材依舊火辣，有網友就建議她應該學學隊友峯岸南，接拍減肥廣告修修身。

(中時電子報)