被選秀歌手質問有啥才藝？ 陳沂暗諷對方不夠紅
主持人陳沂性格說話直白，因此只要看不慣的事情，就會毫不留情在臉書開砲，日前在臉書公開向羅志祥道歉七天，卻被嘲諷「酸」味破表，昨天又暗批歌壇新人不紅，連幫忙炒新聞都無法見報，再度引發話題。
陳沂先在臉書放上截圖，只見她被名叫「黃晨軒」的男子詢問「是不是藝人」，接著又追問「你有什麼才藝?你會什麼才藝? 」，後來得知身分是主持人，又猛追問主持哪個節目，連珠炮的追問似乎惹惱陳沂，讓她反問「現在藝人需要會才藝嗎?不是只要會露奶就好嗎」，接著更有網友加入聲援，痛批這名男子管太多，甚至還怒斥他搞砸尾牙場，也讓人對「黃晨軒」身分產生好奇。
陳沂事後從Google搜尋，發現這名叫「黃晨軒」的男子，是從選秀節目「明日之星」出道，她直白表示壓根不知道有這號人物，但仍願意讓他沾邊衝知名度，不過若是還上不了新聞，只能怪自己太不紅了，這也讓黃晨軒留言反批「只會靠罵藝人搏版面」，不過此舉卻被網友打臉「演藝生涯巔峰來了」。
(中時電子報)
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