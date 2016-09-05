職業賭場藏身墓地旁，警半夜翻牆圍捕

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警方破獲天九牌賭場，逮獲30餘名賭客。（警方提供）

賭場內的天九牌遭一併查獲。（警方提供）

天九牌賭場藏身民宅後方倉庫，附近雜草叢生。（警方提供）

台南市安南區警方數日前掌握一處職業賭場從安定區牛肉寮流竄至轄區內一處墓地旁民宅，30餘名賭客利用半夜躲在鐵皮倉庫大玩天九牌，以為神鬼不知，卻遭警方翻牆圍捕，查獲牌具與賭資9萬餘元，樓姓主嫌等一干人全遭賭博罪移送台南地檢署偵辦。

今年三月初，兩名越南女子在善化一處賭場贏了55萬元，兩婦人開心領錢後卻在安南區遭6名歹徒強盜洗劫財物，憤而報警，警方先逮獲涉嫌強盜的6名善化區轎班成員，並循線盯住這處賭場。

這個移動式賭場一周前剛從安定區轉移陣地，落腳在安定與安南交界處，利用安南區外塭一處人煙罕至的墓地作掩護，一群賭徒躲在民宅後方鐵皮倉庫內玩起天九牌，成員以中年人居多，混雜4名越南女子。

「幸好鬼門關了，不然半夜埋伏墓地，是要嚇死人喔」警方選在午夜零時展開抓賭行動，部分警員內心犯嘀咕，仍硬著頭皮埋伏，10餘名警員5日凌晨零時許翻牆進入，將賭場團團包圍。

身處封閉式環境的賭客們，原以為神不知鬼不覺，警方破門時，有女賭客高聲驚呼，一度嚇的魂飛魄散。

賭客驚慌逃竄，但多數賭客仍被查緝人員一一逮捕，樓姓主嫌等32名賭徒當場人贓俱獲，警方起出9萬9500元賭資，一併帶回警局偵辦。

(中時)