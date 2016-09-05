反漲價式電業法 台電員工從恆春核三北上

台電員工自發性進行徒步接力反漲價式電業法，走上街頭。（周綾昀攝）

今早8時台電員工聚集恆春核三廠前，準備北上。（周綾昀攝）

今早8時台電員工聚集恆春核三廠前，準備北上。（周綾昀攝）

恆春區指揮官陳國禎。（周綾昀攝）

位於屏東恆春的核三廠，今早門口聚集百餘名穿著螢光綠T恤的台電員工，高舉「假自由化 電價飆漲」、「退回財團式電業法」等標語，並於8時許徒步接力直到抵達行政院，遞交陳情書與象徵台電的電工安全帽，盼政府重新檢視電業法草案再立法。

「只要電價上漲幾毛，物價就會大幅上漲。」反對漲價式電業法活動召集人楊家法表示，活動起因是質疑此版電業法，會造成電價高漲，影響民生生技、中小企業成本結構、產業競爭力等，當物價漲薪水卻不漲，要未來的子孫何去何從。

恆春區指揮官陳國禎激動地說，大家犧牲特休或補休，每人還要繳交500元費用，並非為了自身利益，且不少活動成員僅再2年就可以退休，根本沒必要淌渾水，是為了國民的權益才發聲，要求的只是政府給予民眾合理、安穩公平的用電環境。

他接著說，對台電人員來說，電業法改革他們反倒是既得利益者，因電力財團化後，也需電力從業人員，願上街頭是想用最單純的方式告訴民眾，自由化不該犧牲群眾利益成為圖利財團的大餅。

台電南北串連活動號召約3000人次，今日上午8時20分從最南端的核三廠步行出發，身上背著的標語，要讓民眾知情電業法的影響，希望喚醒台灣人關注自身權益，預計19日抵達監察院，並由10人代表進去行政院遞交陳情書，要政府勿一意孤行，重新檢視草案。

至於核三廠今日約有80幾人請假，也參與徒步串聯活動的公關課長張萬居，廠內必要維護人員都在崗位上，因此請假人數並不會影響核電廠運作。

(中時)