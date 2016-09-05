北京APEC藍　到杭州G20捉謠記

我要評比

特派員看世界專欄一如北京APEC領袖會議，中國大陸這次主辦20國集團（G20）杭州峰會，官方照例祭出多如牛毛的強制措施。網友怨言多，謠言也多，官方又再忙闢謠。官民相互激盪，演出「捉謠記」。

因為霧霾汙染屢次成為外國媒體焦點，北京在2014年主辦亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議期間，北京及周邊據稱有數千家工廠停產，最終「創作」出膾炙人口的「APEC藍」。

這回G20峰會，杭州早早就不讓旅行團進入，還全城放假7天，鼓勵杭州市民出城旅遊；小餐館使用瓦斯桶太危險，多已「被休息」；火車站和知名景區西湖等地店家在會議開始前，為了辦好G20而休大假。種種幾近讓杭州城「淨空」的方式，為的是確保百分百安全。

G20杭州峰會舉辦地蕭山城區的路上，這幾天「門前冷落車馬稀」，連地鐵站也很少看到民眾。

不過，峰會據稱有5000名記者報名採訪。這群得在會議期間「逆向」奔到杭州的記者，從買到高鐵票開始，經歷的是一連串「安檢之旅」。

「旅途」中常有人「卡關」，原因千奇百怪。水、打火機、自拍棒不能帶還說得通，有人隨身藥品被扣，理由是不能確定是什麼藥。

大陸電子商務巨擘阿里巴巴集團的總部在杭州，在「阿里的家鄉」使用電子支付「支付寶」理應暢行無阻，但是遇到大陸舉辦國際性活動就難說。大會指定飯店的對外網路一度暫時關閉，電子支付沒了網路，只能「止付吧」。

大陸2015年有部大賣座的電影「捉妖記」，今年G20峰會還沒開始，「捉謠記」就出了3集。

只因網路上關於G20的謠言太多，有說高速公路只出不進、西湖景區不准明火做飯。謠言內容雖然不怎麼合理，但對照現實的安檢措施，謠言成了真假難辨，浙江官方不得不連續3次「集中闢謠」。

安保話題的最高峰，就在美國總統歐巴馬3日飛抵杭州準備出席G20峰會時，大陸官員與美國國家安全顧問萊斯（Susan Rice）在停機坪上起了爭執。

原因是歐巴馬座機降落杭州蕭山機場後不久，萊斯越過現場記者阻隔線，這時一名大陸官員試圖阻止她步向車隊，並對她不客氣地說話。

種種具有「中國特色」天馬行空的維安措施，對於前些天就來到杭州的境外記者早已見怪不怪。只是當具有「美國國家安全顧問」身分的萊斯也不能避免踩到紅線，這個安保話題就多了個說事的對象。1050905

(中央社)