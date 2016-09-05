誣告李英愛 韓男被判緩刑與社區服務

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南韓首爾東部地方法院消息人士今天表示，因誣告韓流天后李英愛盜竊松樹和花園造型物而被控訴的53歲吳姓男子，被判處1年有期徒刑緩刑2年，外加200小時的社區服務。

南韓聯合新聞通訊社報導，吳姓男子控告李英愛盜竊他在京畿楊平所有土地內的兩座松樹搭建的亭子、3個青銅路燈和松樹。

檢方經調查發現，松樹被移植到吳男所有土地內其他地方，亭子和路燈被金姓造景師移到他的農場內，與李英愛毫無關係。

法院判定，吳男指控李英愛隨意搬移松樹亭子等，是為誣告。

法院考慮到吳姓男子並無犯罪前科，且李英愛也未因吳男的控告而遭受到刑事處罰，因此，對吳男採取緩刑判決。1050905

(中央社)