田弘茂：中共最高層還沒講話 盼有空間

對於大陸國台辦重申「九二共識」，即將出任海基會董事長的田弘茂今天說，「中共最高層還沒有講話，我希望還有空間」，希望能有替代方式的表達可以解套，能達到相互尊重與體諒。

他也說，「兩岸關係現今已經是最壞的時刻了，不能更壞了。」

田弘茂上午接受廣播電台專訪時表示，「他們（對岸）對人事案和對我的背景有誤解」。他說，「我沒有參加台灣獨立運動」、「我不是民進黨籍，我沒有參加過政黨，只關心兩岸」。他說，自己是台灣派、民主派，這幾年所做的事就是把民主的台灣推向國際。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍日前對田弘茂將接掌海峽交流基金會一事表示，兩岸兩會要恢復商談機制，須確認「九二共識」這個共同政治基礎，所以關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。

田弘茂今天受訪時說，「中共最高層還沒有講話，我希望還有空間」，是否還有什麼替代方式或什麼方式的表達，可以解套，能達到相互之間各自尊重、相互體諒，「不要用對方完全沒有辦法立刻接受的名詞」。

他說，總統蔡英文是同意1992年兩會香港會談的事實，「九二會談談了什麼？談了什麼？兩岸差異點？有沒有什麼可以修正的地方？如果有機會，希望（兩岸）能溝通。」

田弘茂說，即使在這段比較冰冷的兩岸關係時刻，也希望兩岸能先解決事務性問題，包括落實兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議以及台商等事務問題。

他說，希望海基會能有機會大陸海峽兩岸關係協會互動。

此外，對於節目主持人周玉蔻追問他是否不支持台獨，田弘茂反問，「現在不是中華民國已經獨立了嗎？很多人不是都這樣講嗎？我想獨派也有人這樣講。」

他說，自己當過外交部長，正名制憲、加入聯合國一事，「我知道在國際上非常困難，但我沒有公開反對」。1050905

(中央社)